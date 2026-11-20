Filter which webhook events trigger builds
Keep unwanted webhook events out of your build queue. Pipeline webhook triggers let external services start builds; now you can filter incoming events by their JSON payload or HTTP headers before a build is created.
In your pipeline's Settings → Triggers, create or edit a trigger, expand Filters, and enter a Common Expression Language (CEL) expression. For example,
webhook.payload.deploy == true lets only deliveries with
"deploy": true in their payload create a build.
Add a filter to your webhook trigger to build only for the events you care about.
Samuel
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