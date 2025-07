Buildkite Node.js Docker Example

This repository is an example Buildkite pipeline that tests a Node.js project using Docker and the standard Node.js Docker image.

How it works

This example:

Uses Docker Compose to run npm test inside a container

inside a container Uses the official node Docker image

Docker image Tests a simple Node.js app in a containerized Buildkite pipeline

Running locally

To run the test outside of Buildkite:

docker-compose run app npm test

License

See LICENSE.md (MIT)