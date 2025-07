Buildkite Node.js Example

This repository is an example Buildkite pipeline that runs tests for a Node.js project.

How it works

This example:

Runs npm install and npm test using Node.js

and using Node.js Assumes Node.js is already available on the agent machine

💡 If you prefer to use Docker instead of installing Node.js directly, check out the Node.js Docker Example.

License

See LICENSE.md (MIT)