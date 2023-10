You can now choose a Slack message theme with a little more ✨ 🐧 ✨ with the new Message theme option in your Slack notification settings (Account Settings β†’ Notifications β†’ Slack).

Switching to the new Emoji theme will make your Slack notifications show πŸ‘ if your build passed, πŸ‘Œ if it’s fixed, πŸ‘Ž if it fails, πŸ‘ŽπŸ‘Ž if it’s still failing, or βœ‹ if it’s canceled.