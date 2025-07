Buildkite Python Docker Example (using uv)

This repository is an example Buildkite pipeline that tests a Python project using Docker and uv, a fast Python package manager.

How it works

This example:

Uses a Dockerfile to set up Python and install dependencies using uv

to set up Python and install dependencies using Defines an app service in docker-compose.yml

service in Runs the build using Docker Compose via a standard Buildkite pipeline step

License

See LICENSE.md (MIT)