---------- ----------- ----------
---------- ----------- ----------
---------- ----------- ----------
---------- ----------- ----------
--------- --------- ---------
------- ------- -------
---------- ----------- ----------
---------- ----------- ----------
---------- ----------- ----------
---------- ----------- ----------
------- ------- -------
--------- --------- ---------
---------- ----------- ----------
---------- ----------- ----------
---------- ----------- ----------
---------- ----------- ----------